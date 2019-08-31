2019-08-31T16:58:47+03:00
Спорт

Эмоции, мячи и высокие прыжки: лучшие кадры с баскетбольного турнира Samara Open

Традиционное соревнование собрало на площади Куйбышева 300 команд
Кирилл КАРИМОВ
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Баскетбол может быть не только спортом, но и акробатикой!Баскетбол может быть не только спортом, но и акробатикой!Фото: Анар МОВСУМОВ
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В пятницу, 30 августа, в Самаре завершился большой спортивный праздник Samara Open. Это турнир по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. В нем приняли участие команды из Самарской области и других регионов. Впервые турнир принял спортсменов из других стран, в том числе команды по стритболу из ТОП-35 мирового рейтинга.

В турнире приняли участие 300 команд, что стало новым рекордом Samara Open. В большинстве категорий победили спортсмены из Самарской области, а в самой престижной - «Элит» - в финале латвийская команда «Getto» переиграла самарское «Поколение» 21:12.

А лучшие кадры с соревнований – в фоторепортаже «КП-Самара».

Сражения на площадках были нешуточные Фото: Анар МОВСУМОВ

Сражения на площадках были нешуточныеФото: Анар МОВСУМОВ

Гостей и участников турнира приветствовал бизнесмен, меценат, музыкант и любитель спорта Владимир Аветисян Фото: Анар МОВСУМОВ

Гостей и участников турнира приветствовал бизнесмен, меценат, музыкант и любитель спорта Владимир АветисянФото: Анар МОВСУМОВ

Спорт уважает и подрастающее поколение Фото: Анар МОВСУМОВ

Спорт уважает и подрастающее поколениеФото: Анар МОВСУМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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