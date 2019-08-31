2019-08-31T17:29:22+03:00
Общество

Погода в Самаре на 1 сентября 2019: облачность и прохлада

Одеваться в первый день осени лучше потеплее
Кирилл КАРИМОВ
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Осень пришла в СамаруОсень пришла в СамаруФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 1 сентября, в Самарской области будет прохладная погода и переменная облачность. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В ночь с субботы на воскресенье будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с Температура воздуха будет равняться от 2 до 7 °C. Местами будут заморозки до -2 °C.

Днем, 1 сентября, будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер усилится до 6-11 м/с. Воздух прогреется до 13-18 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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