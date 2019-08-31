В квартиры тысяч самарцев вернулась холодная вода

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-31T19:22:28+03:00

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В краны самарцев в Октябрьском районе города возвращена холодная вода. Снабжение было восстановлено в 15:35, хотя планировалось это сделать в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Напомним, утром у Лейтенанта Шмидта, 3 была повреждена задвижка трубопровода диаметром 100 миллиметров на сетях «СКС». Без холодного водоснабжения остаются около 4187 человек. Водоснабжение социальных объектов не было нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU