Пляжные «Крылья Советов» сыграют за третье место чемпионата России

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-31T18:23:02+03:00

Матч «КС» - «Локомотив» начнется в 13:30 по самарскому времени 1 сентября на набережной Волги. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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«Крылья Советов» уступил в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу московскому «Спартаку». Встреча прошла на набережной Волги в Самаре и завершилась со счетом 3:5. Дублем в составе «КС» отметился Артем Волошин, еще один мяч красно-белые забили себе сами после удара бразильца Лукао.

Теперь самарцы сыграют в матче за третье место. Игра пройдет в воскресенье, 1 сентября, на пляжном стадионе на Первомайском спуске. Соперник «КС» - московский «Локомотив», который уступил в полуфинале действующему чемпиону России петербургскому «Кристаллу». Матч начнется в 13:30 по местному времени.

В 12:00 на набережной пройдет игра за пятое место - «Сити» против «Дельты», финал запланирован на 15:00. В нем встретятся «Кристалл» и «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU