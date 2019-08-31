В финале чемпионата России по пляжному футболу в Самаре встретятся «Кристалл» и «Спартак»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-31T18:39:50+03:00

Матч пройдет на Первомайском спуске набережной Волги и начнется в 15:00 по местному времени

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Определились финалисты чемпионата России по пляжному футболу. В нем сыграют петербургский «Кристалл» и московский «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 1 сентября, в Самаре на пляжном стадионе на Первомайском спуске набережной Волги. «Кристалл» в полуфинале обыграл московский «Локомотив» 7:2, а «Спартак» был сильнее самарских «Крыльев Советов».

Бронзовые медали чемпионата России по пляжному футболу разыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Встреча пройдет также на Первомайском спуске набережной и начнется в 13:30 по самарскому времени. В 12:00 пройдет игра за пятое место – «Сити» из Ленинградской области встретится с саратовской «Дельтой».

ИСТОЧНИК KP.RU