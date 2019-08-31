На Советской в Самаре в квартире горели вещи
Возгорание обошлось без пострадавших
Обошлось без жертвФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 31 августа, в Самаре на Советской 10 загорелась одна из квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.
- Вызов поступил на пульт дежурного в 18:01, а уже в 18:04 очаг возгорания был локализован. Полностью ликвидировать пожар удалось в 18:18. В борьбе с пламенем были задействованы 13 пожарных и четыре единицы спецтехники.
Как выяснили пожарные, на площади в 20 кв. м горели домашние вещи. К счастью, пожар обошелся без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU