Что, опять?: теперь в Советском районе Самары тысячи горожан остались без холодной воды
За день это уже второй случай
Воды нетФото: Архив "КП"
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В последний день лета 2019 года, 31 августа, жители нескольких многоэтажных домов в Советском районе Самары лишились холодного водоснабжения. Причиной тому - утечка на трубопроводе диаметром 300 мм, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
- Утечка случилась у дома № 118 по ул. Дыбенко. Сейчас холодной воды лишились 4559 человека.
На месте аварии работает бригада «Самарских коммунальных систем». Планируется, что вода в краны самарцев вернется к 22:00 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU