Что, опять?: теперь в Советском районе Самары тысячи горожан остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-31T19:34:20+03:00

За день это уже второй случай

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В последний день лета 2019 года, 31 августа, жители нескольких многоэтажных домов в Советском районе Самары лишились холодного водоснабжения. Причиной тому - утечка на трубопроводе диаметром 300 мм, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

- Утечка случилась у дома № 118 по ул. Дыбенко. Сейчас холодной воды лишились 4559 человека.

На месте аварии работает бригада «Самарских коммунальных систем». Планируется, что вода в краны самарцев вернется к 22:00 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU