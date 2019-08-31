Торги не состоялись: самарцы снова остались без маршрутки №210
Всем участникам отказала комиссия
И все-таки горожане продолжают ждать возобновления работы этого маршрутаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В очередной раз в Самаре не прошли торги по поиску перевозчика на маршрут №210 (поселок Управленческий - ЦУМ «Самара»). Конкурсная комиссия отказала в допуске всем участникам, что следует из протокола.
В августе заявки подали ООО «Самлайн», ООО «Пристань», ООО «Ладья» и ООО «Прогресс». В участии им отказано из-за затруднений с лицензиями на транспортные средства.
Напомним, работа маршрута №210, очень востребованного у горожан, была остановлена осенью 2018 года по инициативе коммерческого перевозчика, который посчитал, что он ему невыгоден.
ИСТОЧНИК KP.RU