В Сызрани ежи отняли еду у собаки

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-01T07:20:00+03:00

Собака, когда появились ежи, к своей миске решила не подходить. Фото: REUTERS

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В Сызрани на глазах у туристов три ежа отобрали у собаки еду. Произошло это в Муранском бору на турбазе. После ужина компания отдыхающих угостила местную собаку, которая жила у охранника, костями. Однако еда псу не досталась, ее отобрали ежи, пишет телеканал КТВ-Луч, ссылаясь на рассказ местной жительницы.

Больше всего очевидицу шокировал вид ежей, которые едят мясо. По ее словам, она видела этих животных только в детских мультфильмах и на картинках и считала, что они питаются яблоками и носят на спине грибы.

Собака же, когда появились ежи, к своей миске решила не подходить.

ИСТОЧНИК KP.RU