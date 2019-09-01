2019-09-01T07:51:27+03:00
Спорт

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев упустил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

Его обогнал нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С начала сезона Александр Соболев забил 6 голов.С начала сезона Александр Соболев забил 6 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Российской премьер-лиге сменился лидер гонки бомбардиров. Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева обогнал форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. Нападающий южан отметился дублем в ворота «Локомотива». Таким образом, с начала сезона Шомуродов забил семь мячей. На счету Соболева шесть голов.

Напомним, предыдущий матч «Крыльев» завершился нулевой ничьей с «Динамо». При этом Александр Соболев забил, но гол был отменен из-за офсайда.

Следующий матч самарцы проведут против «Краснодара» после паузы на игры сборных. Встреча запланирована на 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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