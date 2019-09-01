Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев упустил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ
Его обогнал нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов
С начала сезона Александр Соболев забил 6 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
В Российской премьер-лиге сменился лидер гонки бомбардиров. Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева обогнал форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. Нападающий южан отметился дублем в ворота «Локомотива». Таким образом, с начала сезона Шомуродов забил семь мячей. На счету Соболева шесть голов.
Напомним, предыдущий матч «Крыльев» завершился нулевой ничьей с «Динамо». При этом Александр Соболев забил, но гол был отменен из-за офсайда.
Следующий матч самарцы проведут против «Краснодара» после паузы на игры сборных. Встреча запланирована на 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU