2019-09-01T08:38:14+03:00
Общество

В Сызрани зоозащитники испортили афиши циркового шоу слонов

Они написали на плакатах слово «живодеры»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Однако многих горожан это не останавливает. Фото: КТВ-Луч.Однако многих горожан это не останавливает. Фото: КТВ-Луч.
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В Сызрани защитники животных выступили против циркового шоу слонов. В частности, активисты испортили рекламные плакаты, развешанные на улицах. Они нанесли на афишах слово «живодеры», сообщает КТВ-Луч.

- Большие афиши на улицах Сызрани пытаются замалевать надписями «живодеры». Причем юридически порча чужого имущества может расцениваться как вандализм. Очевидно, стремясь быть незамеченными, недовольные граждане портят афиши в отдаленных районах города, например, на Образцовской площадке, - отмечают на сайте телеканала.

Однако многих горожан это не останавливает. Цирк пользуется в Сызрани большой популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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