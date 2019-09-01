2019-09-01T09:50:54+03:00
Происшествия

По дорогам Самарской области ездил водитель из ЯНАО с поддельными правами

Мужчину на УАЗе «Патриоте» остановили сотрудники ГИБДД
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Около села Зеленовка Самарской области полицейские задержали водителя с поддельными правами. Машину УАЗ «Патриот» остановили на посту ДПС. Во время проверки документов водительское удостоверение мужчины вызвало у стражей порядка сомнение.

- По итогам исследования оказалось, что удостоверение поддельное. По данным полиции, злоумышленник 1984 года рождения проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, не работает и ранее не судим, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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