По дорогам Самарской области ездил водитель из ЯНАО с поддельными правами

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-01T09:50:54+03:00

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Около села Зеленовка Самарской области полицейские задержали водителя с поддельными правами. Машину УАЗ «Патриот» остановили на посту ДПС. Во время проверки документов водительское удостоверение мужчины вызвало у стражей порядка сомнение.

- По итогам исследования оказалось, что удостоверение поддельное. По данным полиции, злоумышленник 1984 года рождения проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, не работает и ранее не судим, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU