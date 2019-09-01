В Самарской области два мужчины украли имущество у РЖД

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-01T11:20:27+03:00

Один из них теперь отправится за решетку

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В Самарской области осудили двух местных жителей. Их обвиняли в краже, которую они осуществили группой лиц и по предварительному сговору. 52-летний и 28-летний мужчины украли инструменты у филиала РЖД в Смышляевке, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Имущество злоумышленники выкрали из гаража, который вскрыли. Жена 28-летнего парня при этом следила за обстановкой снаружи. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

52-летнего мужчину приговорили к двум годам «строгача», его 28-летнего сообщника – к году и восьми месяцам лишения свободы условно. Женщина получила штраф 10 тысяч рублей. Суд освободил ее от уголовной ответственности за помощь следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU