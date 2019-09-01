«Ты все равно не знаешь, где я»: в Сызрани таинственно исчезла 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-01T11:32:48+03:00

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В Сызрани в субботу, 31 августа, пропала 13-летняя Катя Хохлова. Девочка ушла гулять около двух часов дня и не вернулась. Родители не знают, что произошло с ребенком. Сначала они пытались найти Катю сами, а ближе к ночи обратились в полицию, сообщает КТВ-Луч.

- Пыталась до нее дозвониться. Сначала трубку кто-то брал и просто молчал. Потом вообще перестали брать. Моя старшая дочь написала ей «ВКонтакте». Пришел ответ – «Ты все равно не знаешь, где я». Но ведь это кто угодно мог написать. Я очень переживаю. Раньше с ней такого никогда не было, - приводит портал слова мамы девочки.

Всем, кому известно о местонахождении Кати, просят позвонить по телефону: 8-999-170-64-20 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU