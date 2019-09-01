Чистые берега, новые причалы: губернатор Самарской области принял участие в совещании по теме оздоровления Волги

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-01T12:31:06+03:00

По словам председателя правительства, к 2024 году отведения в Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод должны сократиться в три раза. Фото: правительство Самарской области.

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В Астрахани прошло совещание по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. Его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев, а участие в совещании принял в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Одним из вопросов повестки стала реализация на территории регионов федерального проекта «Оздоровление Волги».

- Наша цель – сделать так, чтобы изменения к лучшему каждый человек, живущий на Волге, мог увидеть своими глазами, - отметил Дмитрий Медведев. - Мы с вами знаем, что в бассейне Волги у нас проживает огромное количество людей – по сути, треть страны. Нам нужны чистые берега, новые причалы, новые туристические возможности.

По словам председателя правительства, к 2024 году отведения в Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод должны сократиться в три раза. Сделают это, в первую очередь, за счет модернизации коммунальных очистительных сооружений. На эти цели уже предусмотрели больше 140 млрд рублей, в том числе из федеральной казны. В Самарской области для сокращения доли загрязненных сточных вод к 2024 году построят, реконструируют и модернизируют 35 объектов. Кроме того, ликвидируют 2 объекта накопленного экологического вреда.

Вопросам проектирования новых очистных сооружений на совещании уделили особое внимание. Сейчас нацпроект не предусматривает выделение денег на эти цели.

- Очень важно, чтобы и эта статья расходов была предусмотрена за счет федеральных средств, конечно, с учетом регионального софинансирования, - считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Это – залог того, что эти проектные документы в дальнейшем найдут поддержку и финансирование из федерального бюджета. Я благодарен Дмитрию Анатольевичу за то, что это предложение предварительно было поддержано и дано соответствующее поручение.

Кроме того, считает глава 63 региона, в рамках федерального проекта надо строить и канализацию и коллекторы.

- Зачастую дешевле построить новый коллектор, чем очистные сооружения. Тем более, что в Самарской области существуют недогруженные очистные сооружения. Это решение также сегодня принято, оно крайне важно для абсолютного большинства регионов, расположенных на берегах Волги, - отметил Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU