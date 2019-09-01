2019-09-01T12:45:12+03:00
Спорт

Саратовская «Дельта» обыграла «Сити» в матче за 5 место Суперфинала ЧР по пляжному футболу в Самаре

Судьбу встречи решала серия пенальти
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все матчи Суперфинала ЧР по пляжному футболу проходят на временном стадионе на набережной Волги.Все матчи Суперфинала ЧР по пляжному футболу проходят на временном стадионе на набережной Волги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Саратовская «Дельта» обыграла «Сити» из Ленинградской области в матче за пятое место чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла на набережной Волги в Самаре. Основное и дополнительное время закончились со счетом 6:6, в серии пенальти удачнее были игроки «Дельты».

Сегодня, 1 сентября, в Самаре на Первомайском спуске набережной пройдут еще два матча Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу. В игре за «бронзу» сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра начнется около 13:45 – 13:50 по местному времени.

В финале, который начнется в 15:00 – 15:20, встретятся петербургский «Кристалл» и московский «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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