Саратовская «Дельта» обыграла «Сити» в матче за 5 место Суперфинала ЧР по пляжному футболу в Самаре
Саратовская «Дельта» обыграла «Сити» из Ленинградской области в матче за пятое место чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла на набережной Волги в Самаре. Основное и дополнительное время закончились со счетом 6:6, в серии пенальти удачнее были игроки «Дельты».
Сегодня, 1 сентября, в Самаре на Первомайском спуске набережной пройдут еще два матча Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу. В игре за «бронзу» сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра начнется около 13:45 – 13:50 по местному времени.
В финале, который начнется в 15:00 – 15:20, встретятся петербургский «Кристалл» и московский «Спартак».
ИСТОЧНИК KP.RU