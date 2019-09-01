В Тольятти в ДТП с мотоциклом и «Калиной» пострадали три человека
Водитель легковушки решил перестроиться и не заметил байк
Пострадали мотоциклист, водитель и пассажирка «Лады». Фото: Происшествия Тольятти.
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В Тольятти ночью с субботы на воскресенье, с 31 августа на 1 сентября, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На улице Спортивной столкнулись «Лада Калина» и мотоцикл, сообщают «Происшествия Тольятти».
- Как рассказал наш источник в ОГИБДД, водитель «Лады Калины» решил развернуться и начал маневр перестроения. При этом мужчина не убедился в его безопасности. В итоге произошло столкновение с байкером, который ехал в попутном направлении, - рассказали в паблике.
Пострадали мотоциклист, водитель и пассажирка «Лады». Всех их осмотрели медики. На месте также работали сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU