В Тольятти в ДТП с мотоциклом и «Калиной» пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-01T12:54:47+03:00

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В Тольятти ночью с субботы на воскресенье, с 31 августа на 1 сентября, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На улице Спортивной столкнулись «Лада Калина» и мотоцикл, сообщают «Происшествия Тольятти».

- Как рассказал наш источник в ОГИБДД, водитель «Лады Калины» решил развернуться и начал маневр перестроения. При этом мужчина не убедился в его безопасности. В итоге произошло столкновение с байкером, который ехал в попутном направлении, - рассказали в паблике.

Пострадали мотоциклист, водитель и пассажирка «Лады». Всех их осмотрели медики. На месте также работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU