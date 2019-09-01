В Самаре на Енисейской отремонтируют детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-01T13:29:26+03:00

Все работы нужно будет сделать до конца этого года. Фото: Яндекс. Карты

Изменить размер текста: A A

В Самаре планируют отремонтировать детскую поликлинику, которая находится по адресу: улица Енисейская, 8а. Сделают это за 2,4 млн рублей. Сейчас власти области ищут подрядчика, который возьмется за работу. Они объявили аукцион по поиску подрядной компании.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчик должен будет очистить фасады, разобрать кирпичные перегородки и заменить их гипсокартонными. Все работы в детской поликлинике №8 в Кировском районе нужно будет сделать до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU