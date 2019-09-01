2019-09-01T14:07:08+03:00
Спорт

«Крылья Советов» завоевали бронзу чемпионата России по пляжному футболу

В матче за 3-е место самарцы обыграли московский «Локомотив»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это третья медаль для «Крыльев» в национальном чемпионате.Это третья медаль для «Крыльев» в национальном чемпионате.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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«Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России по пляжному футболу сезона 2019 года. В матче за третье место самарцы обыграли московский «Локомотив». Встреча проходила в воскресенье, 1 сентября, на временном пляжном стадионе на набережной Волги в Самаре и завершилась со счетом 3:1. У волжан отличились Андрей Котенев, Иван Миранович и Луако. У «железнодорожников» единственный мяч забил лучший пляжный футболист планеты 2018 года испанец Льоренц Гомес.

Это третья медаль для «Крыльев» в национальном чемпионате. В 2011 году самарцы завоевывали «бронзу», а в 2015 – «серебро» российской Суперлиги.

Финал чемпионата России пройдет также в Самаре 1 сентября. Петербургский «Кристалл» будет защищать чемпионство в матче с московским «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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