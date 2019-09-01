2019-09-01T14:28:13+03:00
Общество

В Самарской области в машину к девушке заполз ядовитый тарантул

Жительница Сызрани придавила паука дверью. Сейчас мертвое членистоногое хранится у нее дома на стене
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Паука девушка обнаружила через пару часов. Фото: КТВ-Луч.Паука девушка обнаружила через пару часов. Фото: КТВ-Луч.
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В Октябрьске к жительнице Сызрани в машину заполз тарантул. Произошло это во вторник, 27 августа. Девушка придавила огромного паука дверью, а заметила членистоногое только через пару часов, пишет КТВ-Луч.

- Поехала к Волге в Октябрьске посмотреть на учения. Возможно, он там заполз в машину, - предполагает сызранка. - Обнаружила я паука только через пару часов. Хорошо, что гигант за это время меня не укусил. Хочу предупредить людей, чтобы они знали, кого можно внезапно повстречать на Волге.

Мертвого паука девушка оставила себе на память. Тело членистоногого хранится у нее на стене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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