2019-09-01T15:45:43+03:00
Спорт

В «Крыльях Советов» подтвердили переход футболиста из «Бенфики»

Россиянин Виталий Лысцов проходит в самарском клубе медосмотр
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Лысцов – воспитанник московского «Локомотива». Он уже пять лет выступает в Португалии. Фото: ФК "Бенфика".Лысцов – воспитанник московского «Локомотива». Он уже пять лет выступает в Португалии. Фото: ФК "Бенфика".
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Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил переход 24-летнего российского защитника «Бенфики» Виталия Лысцова. Футболист проходит в самарском клубе медосмотр, сообщает «Чемпионат».

- Лысцов проходит медосмотр. После этого, если всё будет в порядке, подпишет контракт, - сказал Шашков.

Лысцов – воспитанник московского «Локомотива». Он уже пять лет выступает в Португалии, где играл за «Лейрию» и «Бенфику». За основную команду защитник так и не провел ни одного матча, выступая за «Бенфику Б».

ИСТОЧНИК KP.RU

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