Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в зажжении Вечного огня в Словении
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в историческом событии – зажжении вечного огня в столице страны ЕС и НАТО Словении - городе Любляне.
- Говорят, что страна, которая забывает своих павших героев, не имеет будущего. И Россия, и Словения имеют будущее, и я уверен, это светлое будущее, в том числе, будущее нашего совместного сотрудничества, - отметил Дмитрий Азаров. - Идея мемориала в Любляне - красивый образ, созданный советским поэтом Расулом Гамзатовым, - о том, что души погибших воинов превращаются в белых птиц. И я уверен, что сегодня, зажигая пламя негасимого Вечного огня, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам.
Церемония прошла у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы обеих мировых войн. Это первое зажжение Вечного огня в столице Евросоюза и НАТО за последние десятилетия.
Приглашение на церемонию глава Самарской области получил не случайно – в нашем регионе создали ключевой элемент комплекса Вечного огня – газовую горелку.
- Вопрос об укреплении сотрудничества в области сохранения исторической памяти, наследия и гуманитарной помощи обсуждался главой региона Дмитрием Азаровым и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Словении Доку Завгаевым в ходе визита официальной делегации Самарской области в Республику весной этого года. Тогда словенская сторона рассказала, что готовится к открытию Вечного огня и попросила оказать содействие в данном вопросе. Губернатор отметил, что в Самаре есть предприятия, которые способны изготовить необходимые комплектующие и по возвращении в регион поручил изготовить горелку для мемориального комплекса, - рассказали в правительстве 63 региона.
ИСТОЧНИК KP.RU