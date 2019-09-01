Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в зажжении Вечного огня в Словении

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-01T16:53:42+03:00

Церемония прошла у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Фото: правительство Самарской области.

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в историческом событии – зажжении вечного огня в столице страны ЕС и НАТО Словении - городе Любляне.

- Говорят, что страна, которая забывает своих павших героев, не имеет будущего. И Россия, и Словения имеют будущее, и я уверен, это светлое будущее, в том числе, будущее нашего совместного сотрудничества, - отметил Дмитрий Азаров. - Идея мемориала в Любляне - красивый образ, созданный советским поэтом Расулом Гамзатовым, - о том, что души погибших воинов превращаются в белых птиц. И я уверен, что сегодня, зажигая пламя негасимого Вечного огня, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам.

Церемония прошла у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы обеих мировых войн. Это первое зажжение Вечного огня в столице Евросоюза и НАТО за последние десятилетия.

Приглашение на церемонию глава Самарской области получил не случайно – в нашем регионе создали ключевой элемент комплекса Вечного огня – газовую горелку.

- Вопрос об укреплении сотрудничества в области сохранения исторической памяти, наследия и гуманитарной помощи обсуждался главой региона Дмитрием Азаровым и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Словении Доку Завгаевым в ходе визита официальной делегации Самарской области в Республику весной этого года. Тогда словенская сторона рассказала, что готовится к открытию Вечного огня и попросила оказать содействие в данном вопросе. Губернатор отметил, что в Самаре есть предприятия, которые способны изготовить необходимые комплектующие и по возвращении в регион поручил изготовить горелку для мемориального комплекса, - рассказали в правительстве 63 региона.

ИСТОЧНИК KP.RU