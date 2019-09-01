На площади Кирова в Самаре плита от колонны убила ребенка

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-01T18:44:40+03:00

Она откололась от пьедестала и ударил 10-летнего мальчика по голове, ребенок умер в машине «скорой»

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В Самаре в воскресенье, 1 сентября, произошла трагедия. На площади Кирова погиб 10-летний мальчик. Произошло это в районе 17:00. На ребенка упала плита, которая отвалилась от колонны. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Мальчик погиб в машине «скорой помощи». Медики пытались его спасти. Известно, что причиной смерти стала травма головы, полученная в результате удара плиты, которая отвалилась от пьедестала колонны дворца культуры, - сказал собеседник.

Во всех подробностях трагедии предстоит разобраться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU