Без осадков и до +20: синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале рабочей недели

СЕГОДНЯ 20:56 2019-09-01T20:56:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Осень немного умерит свой пыл. В Самарской области в первой половине рабочей недели станет чуть теплее. По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 2 сентября, в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидают. Днем столбики термометров покажут +15… +20. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Такую же погоду прогнозируют днем во вторник и среду, 3 и 4 сентября.

Ночью в первые три дня недели также без осадков. Температура воздуха будет падать до +3… +8.

В первой декаде сентября в целом синоптики ожидают, что средняя температура воздуха будет около нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU