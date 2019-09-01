2019-09-01T20:56:15+03:00
Общество

Без осадков и до +20: синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале рабочей недели

В регионе чуть-чуть потеплеет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Днем столбики термометров покажут +15… +20.Днем столбики термометров покажут +15… +20.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Осень немного умерит свой пыл. В Самарской области в первой половине рабочей недели станет чуть теплее. По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 2 сентября, в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидают. Днем столбики термометров покажут +15… +20. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Такую же погоду прогнозируют днем во вторник и среду, 3 и 4 сентября.

Ночью в первые три дня недели также без осадков. Температура воздуха будет падать до +3… +8.

В первой декаде сентября в целом синоптики ожидают, что средняя температура воздуха будет около нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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