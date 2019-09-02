В Самаре из-за гибели мальчика отменили школьную линейку возле ДК Литвинова
В Самаре после смертельной трагедии, которая произошла днем в воскресенье, 1 сентября, отменили праздничное мероприятие возле дома культуры имени Литвинова на проспекте Кирова. Напомним, там мраморная плита оторвалась от колонны и упала на 10-летнего мальчика. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Сегодня, 2 сентября, около ДК должна была пройти линейка школы № 120, однако ее решили не проводить там.
- Линейки в ДК у 120 школы не будет. Расписание и место проведения нужно уточнить у классного руководителя, - написал в Твиттере министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Отметим, что сейчас по факту смертельного ЧП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в гибели ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU