2019-09-02T08:12:04+03:00
Общество

В Самаре из-за гибели мальчика отменили школьную линейку возле ДК Литвинова

Мероприятие решили не проводить после падения мраморной плиты на ребенка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители проводят проверку после гибели ребенка возле ДК имени ЛитвиноваПравоохранители проводят проверку после гибели ребенка возле ДК имени ЛитвиноваФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре после смертельной трагедии, которая произошла днем в воскресенье, 1 сентября, отменили праздничное мероприятие возле дома культуры имени Литвинова на проспекте Кирова. Напомним, там мраморная плита оторвалась от колонны и упала на 10-летнего мальчика. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Сегодня, 2 сентября, около ДК должна была пройти линейка школы № 120, однако ее решили не проводить там.

- Линейки в ДК у 120 школы не будет. Расписание и место проведения нужно уточнить у классного руководителя, - написал в Твиттере министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Отметим, что сейчас по факту смертельного ЧП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в гибели ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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