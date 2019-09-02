2019-09-02T08:32:41+03:00
Происшествия

В Самаре ребенок получил травму, скатившись с горки в сквере на проспекте Ленина

Горожане утверждают, что игровое оборудование имеет незакрепленные отсеки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы попросили чиновников обратить внимание на небезопасную горкуСамарцы попросили чиновников обратить внимание на небезопасную горкуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Самаре в минувшие выходные в новом сквере на проспекте Ленина произошло ЧП. Там ребенок, катаясь с горки, получил травму. Об этом властям в Твиттере сообщила местная жительница.

- Горка-труба серого цвета имеет незакрепленные отсеки, которые при скатывании на скорости образуют «ступеньки». Прошу вас обратить внимание во избежание горя, - обратилась к чиновникам самарчанка.

На жалобу горожанки отреагировала мобильная приемная губернатора Самарской области. Она поручила разобраться в ситуации департаменту городского хозяйства и экологии, а также администрации Октябрьского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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