В Самаре ребенок получил травму, скатившись с горки в сквере на проспекте Ленина
Горожане утверждают, что игровое оборудование имеет незакрепленные отсеки
Самарцы попросили чиновников обратить внимание на небезопасную горкуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Самаре в минувшие выходные в новом сквере на проспекте Ленина произошло ЧП. Там ребенок, катаясь с горки, получил травму. Об этом властям в Твиттере сообщила местная жительница.
- Горка-труба серого цвета имеет незакрепленные отсеки, которые при скатывании на скорости образуют «ступеньки». Прошу вас обратить внимание во избежание горя, - обратилась к чиновникам самарчанка.
На жалобу горожанки отреагировала мобильная приемная губернатора Самарской области. Она поручила разобраться в ситуации департаменту городского хозяйства и экологии, а также администрации Октябрьского района.
ИСТОЧНИК KP.RU