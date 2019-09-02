2019-09-02T09:12:26+03:00
Авто

GM-АВТОВАЗ временно приостановил производство автомобилей Chevrolet Niva

Конвейер не будет работать на протяжении недели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Внедорожники пока не будут выпускать для оптимизации спросаВнедорожники пока не будут выпускать для оптимизации спросаФото: АвтоВАЗ
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В Тольятти приостановили производство автомобилей Chevrolet Niva, которым занимается совместное предприятие АО «АВТОВАЗ» и General Motors, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

- Работа конвейера приостановлена со 2 по 6 сентября. Это необходимо для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva, - рассказали представители предприятия.

Насколько известно, производство автомобилей будет возобновлено в следующий понедельник, 9 сентября. Что касается отгрузки машин дилерам, то она продолжается в обычном режиме. Добавим, что за первое полугодие 2019 года продажи Chevrolet Niva в России сократились на 24,7% и составили чуть более 12 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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