В Самаре депутат Госдумы Александр Хинштейн взялся за стройинструменты и помог восстановить старый дом

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-02T09:42:35+03:00

До революции эта двухэтажка на Пионерской принадлежала родственнику народного избранника

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В Самаре продолжает свою работу фестиваль «Том Сойер Фест», в рамках которого волонтеры дарят новую жизнь старым зданиям. В воскресенье, 1 сентября, к ним присоединился и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Народный избранник поучаствовал в реставрации дома на улице Пионерской, 70, который когда-то принадлежал его родственнику.

Дом на улице Пионерской уже давно ждал ремонтаФото: Twitter.com

- С волонтерами «Том Сойер Феста» поработали на восстановлении моего «родового гнезда»: до революции этот дом на углу улиц Чапаевской / Пионерской в Самаре принадлежал моему прапрадеду. Здесь жили три поколения нашей семьи, - написал Александр Хинштейн в Твиттере.

К настоящему времени волонтеры очистили фасад дома от старой краски и грязи и сейчас занимаются грунтовкой и покраской. Предполагается, что все реставрационные работы в доме на улице Пионерской будут завершены в этом месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU