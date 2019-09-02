2019-09-02T09:40:02+03:00
Происшествия

В Тольятти стримера обвинили в минировании ТЦ

Во время трансляции Владимиру Дубровину позвонили из полиции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стример надеется, что шутника, который заявил на него в полицию, поймают.Стример надеется, что шутника, который заявил на него в полицию, поймают.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти неизвестный написал заявление в полицию на стримера Владимира Дубровина, известного также под ником melharucos, и обвинил того в минировании торгового центра «Русь-на-Волге». Во время трансляции 1 сентября стримеру позвонили из полиции и сообщили, что на него написано заявление, сообщает портал cybersport.ru.

Также Дубровин рассказал, что к нему домой приезжал наряд полиции, а также, что его вызвали в участок. Там он планирует прослушать запись разговора заявителя с сотрудником МВД.

Стример надеется, что шутника, который заявил на него в полицию, поймают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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