В Тольятти стримера обвинили в минировании ТЦ

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-02T09:40:02+03:00

Стример надеется, что шутника, который заявил на него в полицию, поймают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти неизвестный написал заявление в полицию на стримера Владимира Дубровина, известного также под ником melharucos, и обвинил того в минировании торгового центра «Русь-на-Волге». Во время трансляции 1 сентября стримеру позвонили из полиции и сообщили, что на него написано заявление, сообщает портал cybersport.ru.

Также Дубровин рассказал, что к нему домой приезжал наряд полиции, а также, что его вызвали в участок. Там он планирует прослушать запись разговора заявителя с сотрудником МВД.

Стример надеется, что шутника, который заявил на него в полицию, поймают.

ИСТОЧНИК KP.RU