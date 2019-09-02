2019-09-02T09:57:38+03:00
Общество

В Самарской области священники наставляют должников по алиментам на истинный путь

Батюшки проводят со злостными неплательщиками разговоры по душам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области приставы продолжают использовать всевозможные способы для борьбы с алиментщиками. Одним из них являются разговоры по душам священнослужителей со злостными неплательщиками. Недавно одну из таких встреч устроили для алиментщика из Хворостянского района. Мужчина задолжал своему ребенку почти 44 тысячи рублей, но не спешил их выплачивать.

- В отношении мужчины был составлен акт описи и ареста имущества. Кроме того, в рамках акции «Собери ребенка в школу» с должником встретился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. После беседы со священнослужителем мужчина пообещал устроиться на работу и исполнять свой отцовский долг, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, подобные встречи прошли еще и в Тольятти, Отрадном, Сызрани, а также в Пестравском и Большечерниговском районах. Добавим, что за 7 месяцев 2019 года приставы возбудили в отношении алиментщиков 17 тысяч исполнительных производств. За это время с должников удалось взыскать около 81 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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