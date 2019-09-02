2019-09-02T10:44:46+03:00
Происшествия

В Тольятти на берегу Волги нашли мертвую женщину

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: паблик ТОЛЬЯТТИФото: паблик ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
Изменить размер текста:

В прошедшие выходные на берегу Волги в Тольятти произошло ЧП. Там 1 сентября около 16:00 между Комсомольским районом и Портпоселком было найдено тело неизвестной женщины.

- Погибшая была в одежде. Одежда была сухая, возможно, женщина упала с обрыва. На месте работали полицейские и спасатели, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины, а также ее личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура начала проверку после гибели ребенка от падения плиты с фасада ДК в Самаре
В Самаре из-за ремонта водовода на Магистральной автобусы пустили в объезд
В Самаре чиновники дали добро на планировку квартала в историческом центре
Бургеры, пицца, 5 тонн арбузов и «Братья Грим»: В Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль уличной еды
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея
В Самарской области священники наставляют должников по алиментам на истинный путь
В Тольятти стримера обвинили в минировании ТЦ
В Самаре депутат Госдумы Александр Хинштейн взялся за стройинструменты и помог восстановить старый дом
GM-АВТОВАЗ временно приостановил производство автомобилей Chevrolet Niva
Холодная погода 1 сентября в Самарской области побила рекорд 43-летней давности
В Самаре ребенок получил травму, скатившись с горки в сквере на проспекте Ленина
В Самаре из-за гибели мальчика отменили школьную линейку возле ДК Литвинова