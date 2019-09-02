В Тольятти на берегу Волги нашли мертвую женщину
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают полицейские
Фото: паблик ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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В прошедшие выходные на берегу Волги в Тольятти произошло ЧП. Там 1 сентября около 16:00 между Комсомольским районом и Портпоселком было найдено тело неизвестной женщины.
- Погибшая была в одежде. Одежда была сухая, возможно, женщина упала с обрыва. На месте работали полицейские и спасатели, - сообщили в соцсетях очевидцы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины, а также ее личность.
ИСТОЧНИК KP.RU