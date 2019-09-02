2019-09-02T10:49:35+03:00
Общество

Бургеры, пицца, 5 тонн арбузов и «Братья Грим»: В Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль уличной еды

Он состоится 14 сентября и начнется в 12:00
Роман АБРАМСКИЙ
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Барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячая пицца, супердесерты – все желающие смогу найти что-то по вкусу.Барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячая пицца, супердесерты – все желающие смогу найти что-то по вкусу.
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В субботу, 14 сентября, на парковке около торгового центра МЕГА в Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка вкусов». В нем примут участие больше 20 представителей самарского стрит-фута. Барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячая пицца, супердесерты – все желающие смогу найти что-то по вкусу. Начало в 12:00. Вход свободный.

- Несмотря на осенний день праздник вновь создаст летнюю атмосферу. На специальной «Арбузной площадке» появятся угощения – пять тонн сладких сочных арбузов. Также гости МЕГИ смогут принять участие в арбузном боулинге, овладеть искусством карвинга на арбузах, сделать селфи в арбузной фотозоне. Предъявители чека на покупку от 500 рублей в любом магазине торгового центра, совершенную в этот день, получат в подарок целый арбуз, - рассказали в МЕГЕ.

Вход свободный.

Вход свободный.

Для самарцев на празднике выступят инди-команда «ВатерфОлс» и кавер-группа «Милкшейк». А хедлайнером «Ярмарки вкусов» станет группа «Борис Грим и Братья Грим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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