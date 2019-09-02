В Самаре из-за ремонта водовода на Магистральной автобусы пустили в объезд

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-02T11:17:29+03:00

Автобусы будут ездить по измененной схеме до окончания работ на водоводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре в понедельник, 2 сентября, изменили схемы движения нескольких автобусов. Корректировки внесли из-за работ на водоводе на участке улицы Магистральной от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе.

- Изменения будут действовать с 10:30 до окончания работ, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По измененному маршруту будут курсировать автобусы № 7, 27, 27к, 75, 217, 229 и 253. Так, по направлению из города автобусы № 7 и 75 пока будут ездить по улицам Литвинова и Макаренко до пересечения с улицей Транзитной, а автобусы №№27, 27к, 217, 229, 253 проследуют по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по своему маршруту. В обратном направлении автобусы будут ходить по своей обычной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU