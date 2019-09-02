Шлемы дополненной реальности и 3D-принтеры: в Кошелев-парке в Самарской области открыли новую школу

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-02T13:07:13+03:00

Строительство школы обошлось в почти миллиард рублей. 70% этих денег выделили из федерального бюджета.

Она рассчитана на более чем 1300 детей и оснащена по последнему слову техники

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В Кошелев-парке в воскресенье, 1 сентября, прошло торжественное открытие новой школы. На ее строительство потратили почти миллиард рублей, 70% из которых выделили из федерального бюджета. Школа рассчитана на более чем 1300 детей.

- Новая школа станет вторым корпусом школы №7 в Крутых Ключах. В распоряжении ребят и родителей - школьные автобусы, а сама школа оснащена самым современным оборудованием. Два больших спортзала, зал хореографии и бассейн, шесть спортивных площадок дополняют образовательное пространство. Сам учебный процесс будет вестись с применением новых технологий. В каждом кабинете установили интерактивную доску и видеоэкраны. Есть в школе и квадрокоптеры, и 3D-принтеры и даже шлемы дополненной реальности, - рассказали представители компании «Кошелев-проект».

С Днем знаний школьников поздравил председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев.

На открытии побывал и председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев. Он поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что новая школа станет существенным вкладом в достижение регионом целевых показателей национального проекта «Образование».

После открытия школы начался традиционный праздник – День района. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек. Кульминацией вечера стал концерт Елены Темниковой.

Настоящим подарком для жителей района стал концерт Елены Темниковой.

Кроме того на праздновании Дня района «Кошелев - проект» состоялась презентация уникального продукта, который заинтересует молодых людей – «Умные квартиры с голосовым помощником Алиса».

- Умные квартиры с Алисой – совместный проект корпорации «Кошелев» и компании «Яндекс». Создание умных квартир с голосовым управлением – это первый шаг в формировании цифровой среды внутри новых городских пространств с реализацией возможностей «Умного дома от Яндекса», - отметили в «Кошелев-проекте».

Праздник закончился ярким салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU