2019-09-02T13:07:13+03:00
Общество

Шлемы дополненной реальности и 3D-принтеры: в Кошелев-парке в Самарской области открыли новую школу

Она рассчитана на более чем 1300 детей и оснащена по последнему слову техники
Роман АБРАМСКИЙ
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Строительство школы обошлось в почти миллиард рублей. 70% этих денег выделили из федерального бюджета.Строительство школы обошлось в почти миллиард рублей. 70% этих денег выделили из федерального бюджета.
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В Кошелев-парке в воскресенье, 1 сентября, прошло торжественное открытие новой школы. На ее строительство потратили почти миллиард рублей, 70% из которых выделили из федерального бюджета. Школа рассчитана на более чем 1300 детей.

- Новая школа станет вторым корпусом школы №7 в Крутых Ключах. В распоряжении ребят и родителей - школьные автобусы, а сама школа оснащена самым современным оборудованием. Два больших спортзала, зал хореографии и бассейн, шесть спортивных площадок дополняют образовательное пространство. Сам учебный процесс будет вестись с применением новых технологий. В каждом кабинете установили интерактивную доску и видеоэкраны. Есть в школе и квадрокоптеры, и 3D-принтеры и даже шлемы дополненной реальности, - рассказали представители компании «Кошелев-проект».

С Днем знаний школьников поздравил председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев.

С Днем знаний школьников поздравил председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев.

На открытии побывал и председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев. Он поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что новая школа станет существенным вкладом в достижение регионом целевых показателей национального проекта «Образование».

После открытия школы начался традиционный праздник – День района. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек. Кульминацией вечера стал концерт Елены Темниковой.

Настоящим подарком для жителей района стал концерт Елены Темниковой.

Настоящим подарком для жителей района стал концерт Елены Темниковой.

Кроме того на праздновании Дня района «Кошелев - проект» состоялась презентация уникального продукта, который заинтересует молодых людей – «Умные квартиры с голосовым помощником Алиса».

- Умные квартиры с Алисой – совместный проект корпорации «Кошелев» и компании «Яндекс». Создание умных квартир с голосовым управлением – это первый шаг в формировании цифровой среды внутри новых городских пространств с реализацией возможностей «Умного дома от Яндекса», - отметили в «Кошелев-проекте».

Праздник закончился ярким салютом.

Праздник закончился ярким салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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