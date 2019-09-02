На АВТОВАЗе обновили состав высшего руководства

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-02T12:38:05+03:00

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В тольяттинской компании АВТОВАЗ произошли кадровые перестановки. Они коснулись высшего руководства предприятия: Михаила Рябова, Алеша Братожа и Пола Миллера.

- Михаил Рябов, который ранее занимал должность вице-президента по производству автомобилей, назначен исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок. Он сменил Алеша Братожа, который трудился на этом посту с сентября 2016 года, - сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Что касается Алеша Братожа, то он продолжит свою карьеру в Groupe Renault. Кроме того, по информации компании, Пол Миллер покидает пост вице-президента по управлению цепочек поставок, который он занимал с мая 2016 года. На этой должности его заменит Марк Дарданелли, до недавнего времени трудившийся на посту глобального директора Альянса по цепочке поставок в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU