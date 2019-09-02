В Самаре потратят 13,8 млн рублей на благоустройство кладбища «Городское»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-02T12:55:54+03:00

Эскиз вывески для городского кладбища в Самаре

Историко-мемориальный комплекс украсят искусственным газоном, а также коваными воротами и вывеской

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В Самаре ищут подрядчика, который займется благоустройством территории историко-мемориального кладбища «Городское» в Железнодорожном районе. Из городского бюджета на эти цели намерены выделить 13,85 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит обустроить асфальтовые тротуары, отремонтировать площадки с бетонной плиткой, обновить асфальт на въезде, уложить искусственный газон, а также сделать ограждение, новые кованые ворота и вывеску, - говорится в техзадании.

Итоги аукциона должны подвести 11 сентября. Победитель должен будет выполнить все работы к 8 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU