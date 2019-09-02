Припятский заповедник и первозданные традиции Полесья: самарцев зовут в круиз по Беларуси

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-02T12:59:43+03:00

Во время круиза есть возможность увидеть удивительный регион Беларуси Полесье, в котором сохранились традиции в их первозданном, нетронутом виде. Фото: «Инфофлот».

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Жителей Самарской области приглашают отправиться в путешествие по рекам Беларуси. Круиз пройдет на теплоходе «Белая Русь», в котором есть все для комфортного путешествия: уютные каюты, ресторан, бар, палуба с мягкой мебелью, специальная площадка для купания с борта теплохода. Организует круиз компания «Инфофлот».

- Уже сегодня вы можете запланировать речное путешествие 2020 года на теплоходе «Белая Русь». И пусть приятной новостью для вас станет возможность выбрать круиз с новым маршрутом, который носит поэтичное название «Лирика Полесья» с отправлением из Бреста или Мозыря, - рассказали в «Инфофлоте».

Во время круиза есть возможность увидеть удивительный регион Беларуси Полесье, в котором сохранились традиции в их первозданном, нетронутом виде; полюбоваться деревянной архитектурой 18 века Гомельской и Брестской областей; посетить Припятский заповедник, который называют белорусской Амазонией.

Сейчас круиз можно приобрести со скидкой. Все подробности – на сайте «Инфофлота».

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ИСТОЧНИК KP.RU