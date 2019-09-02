В Самаре старые насосные станции заменят на модульные

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-02T13:13:07+03:00

Первая подобная станция уже заработала на улице Революционной

Изменить размер текста: A A

В Самаре заработала первая в городе модульная подкачивающая станция. Ее оборудовали на улице Революционной взамен старой насосной станции, которая подавала питьевую воду в 5 многоэтажек.

- Оборудование, которым оснащена модульная станция, полностью автоматическое. Оно требует минимального внимания со стороны технического персонала. Устройства позволяют плавно отключать и подключать насосы, сберегая уличные и внутридомовые сети, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, модульная станция позволит повысить надежность водоснабжения домов. В дальнейшем ими заменят все старые насосные станции, которые требуют капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU