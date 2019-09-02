В Самаре старые насосные станции заменят на модульные
В Самаре заработала первая в городе модульная подкачивающая станция. Ее оборудовали на улице Революционной взамен старой насосной станции, которая подавала питьевую воду в 5 многоэтажек.
- Оборудование, которым оснащена модульная станция, полностью автоматическое. Оно требует минимального внимания со стороны технического персонала. Устройства позволяют плавно отключать и подключать насосы, сберегая уличные и внутридомовые сети, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».
Как отмечают в компании, модульная станция позволит повысить надежность водоснабжения домов. В дальнейшем ими заменят все старые насосные станции, которые требуют капитального ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU