2019-09-02T13:13:07+03:00
Общество

В Самаре старые насосные станции заменят на модульные

Первая подобная станция уже заработала на улице Революционной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре заработала первая в городе модульная подкачивающая станция. Ее оборудовали на улице Революционной взамен старой насосной станции, которая подавала питьевую воду в 5 многоэтажек.

- Оборудование, которым оснащена модульная станция, полностью автоматическое. Оно требует минимального внимания со стороны технического персонала. Устройства позволяют плавно отключать и подключать насосы, сберегая уличные и внутридомовые сети, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, модульная станция позволит повысить надежность водоснабжения домов. В дальнейшем ими заменят все старые насосные станции, которые требуют капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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