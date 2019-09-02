Долг по налогам не дал жителю Самарской области отдохнуть на заграничном курорте

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-02T13:35:31+03:00

Мужчина решил, что долг в 57 тысяч рублей - не помеха для его зарубежного отдыха Фото: Архив "КП"

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Этим летом не все жители Самарской области смогли воплотить в жизнь свои планы об отпуске за границей. Кого-то за рубеж не пустили «забытые» долги. К примеру, жителя Большеглушицкого района «не отпустили» отдохнуть задолженности по налогам и сборам на сумму более 57 тысяч рублей.

- Мужчина вовремя не погасил долг, поэтому в отношении него был вынесен запрет о временном ограничении на выезд за пределы РФ. Несмотря на это, должник купил путевку на заграничный курорт. Вот только пограничный контроль он пройти не смог, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Поняв, что попасть на курорт не сможет, мужчина полностью погасил свой долг. Сразу после этого все ограничения с него были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU