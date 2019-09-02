2019-09-02T13:53:08+03:00
Общество

Одевайтесь теплее: в Самарскую область вновь нагрянут заморозки

В регионе заметно похолодает в ночь на 3 сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
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МЧС советует жителям Самарской области быть осторожнее на улицах и следить за своими детьмиМЧС советует жителям Самарской области быть осторожнее на улицах и следить за своими детьмиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики вновь прогнозируют в регионе ночные заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Ночью 3 сентября местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-1°С, - говорится в сообщении Приволжского УГМС.

Сотрудники МЧС советуют жителям региона одеваться теплее, не оставлять детей в холодную погоду без присмотра и быть осторожнее на дорогах. Водителям оперативное ведомство рекомендуют соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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