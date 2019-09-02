2019-09-02T14:24:02+03:00
Общество

В Самаре планируют изменить себестоимость перевозки пассажиров в метро

Чиновники хотят установить расчетный тариф почти в 59 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Администрация Самары подготовила проект изменений по перевозкам пассажиров в метроАдминистрация Самары подготовила проект изменений по перевозкам пассажиров в метроФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Самары планирует внести изменения в постановление о регулируемых тарифах на перевозки пассажиров в общественном транспорте. Корректировки коснутся самарского метрополитена.

- Установить расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном в размере 58 рублей 90 копеек за перевозку одного пассажира и 58 рублей 90 копеек за провоз одной единицы ручной клади сверх установленных норм, - говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте городской администрации.

В данном случае речь идет о себестоимости перевозки пассажиров в метрополитене. К примеру в прошлом году она составляла 50,87 рублей. Тогда стоимость проезда составляла 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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