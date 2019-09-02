«АКОМ» принял участие в «MIMS Automechanika-2019»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-02T14:42:03+03:00

Компания представила на своем стенде всю линейку выпускаемой продукции, в том числе высокотехнологичные новинки

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26-29 августа в столичном Выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась 23-я Московская Международная выставка «MIMS Automechanika-2019» - знаковое событие года в индустрии автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей.

Компания «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России –по многолетней традиции приняла активное участие в выставке, представив на своем стенде всю линейку выпускаемой продукции, в том числе высокотехнологичные новинки: «АКОМ + EFB», «Жигулевский аккумулятор», «ULTIMATUM AGM».

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными производителями. Линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам.

Стенд «АКОМ» вызвал большой интерес у гостей выставки, которые могли не только ознакомиться с продукцией аккумуляторного производства, но и получить профессиональные консультации у специалистов компании. Оригинальные макеты представляли концепцию экстремальных экспедиций «АКОМ - покоритель стихий», которая призвана продемонстрировать бесперебойную работу новых аккумуляторов «АКОМ+EFB» в условиях арктического холода, высокогорья, жаркой пустыни и на дне океана.

Кроме того, «MIMS Automechanika» - отличная возможность для продвижения продуктов и услуг, успешных деловых переговоров и развития сотрудничества. Президентом Группы компаний «АКОМ» Н.М. Игнатьевым было подписано соглашение с собственником компаний ООО «АКОМ» и ООО «TUАКОМ» И.Ш.Шамсовым об эксклюзивных поставках аккумуляторов в Узбекистан и Таджикистан. На данные территории в течение 2020-2025 гг. будет экспортирован 1 млн. шт. АКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU