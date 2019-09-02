Самарцам объяснили, почему огородили обновленный бульвар Металлургов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-02T15:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре обновили бульвар на проспекте Металлургов, однако выполненные работы вызвали вопросы у горожан. Так, самарцы не поняли, зачем установили ограждение на подходах к пешеходному переходу. Однако, как выяснилось, у этих зон совсем другое предназначение.

- Это не переходы! Это места для отдыха. Проект делали жители. Мои сотрудники «причесали» его. Дальше отработали архитекторы и ландшафтники. Согласовали и начали делать. Концепция заключалась в непрерывной пешеходной зоне, - написал в Твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

По словам чиновника, в дальнейшем на бульваре Металлургов планируется проводить различные мероприятия, а эти «карманы» использовать для установки различных активностей. Кроме того, в свободное время там собираются устанавливать диваны для отдыха и зелень (к примеру, вазоны с пальмами как на набережной).

Как отметили в департаменте городского хозяйства и экологии, пешеходы смогут свободно ходить по бульвару Металлургов от площади Мочалова до улицы Алма-Атинской. Забор останется только на подходе к улице Алма-Атинской. Перейти ее по бульвару будет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU