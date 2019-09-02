«Комсомолка» приглашает самарцев вместе отметить День города на набережной

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-02T15:49:41+03:00

На нашей площадке горожан будут ждать конкурсы, розыгрыши призов и вкусные угощения

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В это воскресенье, 8 сентября, вся Самара будет отмечать День города. Запланировано множество праздничных мероприятий. Свою развлекательную площадку на набережной организует и наш медиахолдинг «Комсомольская правда».

На площадке «Комсомолки» горожан будут ждать увлекательные конкурсы и викторины, розыгрыши призов, яркий аквагрим, веселые ходулисты, вкусные угощения и дегустации от партнеров – итальянского ресторана «Перчини», восточного ресторана «Чучвара», Самарского БКК, гипермаркета «Лента», доставки вкусной домашней еды «Кило вкуса», компании «Эфко».

Также праздничное настроение подарят популярные музыкальные, вокальные и танцевальные коллективы. Специальный гость праздника – певец, музыкант Михаил Морозов. Площадка «Комсомолки» расположится у поющего фонтана на набережной в районе бассейна ЦСКА. Она будет работать с 12 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU