Современное оборудование, 6 спортзалов, 210 учителей: в поселке Придорожный открылся 2-ой корпус образовательного центра «Южный Город»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-02T17:10:48+03:00

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В понедельник, 2 сентября, в поселке Придорожный Волжского района открылся 2-ой корпус образовательного центра «Южный Город». Поздравить ребят с Днём знаний приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, начальник отдела мониторинга Дирекции «Школа-2025» Анастасия Артемова и другие гости.

- Уверен, эта прекрасная школа станет домом для всех учеников. Вы увидите, насколько она современная и укомплектованная, – обратился к ученикам и их родителям Дмитрий Азаров. – Мы постараемся сделать так, чтобы все школы области соответствовали такому современному стандарту. Чтобы для каждого ребенка в регионе были созданы условия получения качественного образования, и каждый мог раскрыть свой талант. А поможет нам в этом национальный проект «Образование», который был инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Главная цель его – дать детям возможность самореализации, и основа в этом – качественное образование.

Новый корпус - структурное подразделение школы, которая с 2017 года работает в микрорайоне, но по сути это – полноценное учреждение с самой современной инфраструктурой. В школе работает 210 учителей, 60 из них пришли в этом году. Здесь созданы и все условия для обучения детей с особенностями здоровья.

- Во втором учебном корпусе в одну смену будут обучаться ребята с 1 по 8 класс, которые живут в микрорайоне Южный Город-2 и учащиеся 9-11 классов, живущие в двух микрорайонах. У школы есть четыре автобуса, которые будут перевозить учеников из ЮГ-1 в ЮГ-2. Новый корпус позволит сократить количество ребят, обучающихся во вторую смену в первом корпусе, с 1400 до 300 человек, - заявил директор школы Владимир Кильдюшкин.

Всего с этого года в двух корпусах школы будет учиться 3320 ребят. Это крупнейшая школа региона. В школе практикуется углубленное изучение отдельных предметов, дети могут выбрать социально-экономическое, технологическое или естественно-научное направление. С этого года в школе начинает работу Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», созданный в рамках нацпроекта «Образование». Такие кабинеты будут открыты в 45 школах области.

ИСТОЧНИК KP.RU