В Самаре на улице Мира уложат «полицейских» и поставят светофоры для пешеходов
В Самаре завершается карточный ремонт дорог. В частности, дорожники привели в порядок проезжую часть улицы Мира в микрорайоне Крутые Ключи. Дорогу обновили на участке от бульвара Финютина до железнодорожного переезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
- На дороге был уложен новый слой высокопрочной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Уже отобраны образцы, которые были направлены в лабораторию. Все пробы соответствуют требованиям. Также на участке были подняты на необходимую высотную отметку 26 дождеприемных колодцев, - рассказал заместитель директора по контролю за объектами благоустройства и ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.
В ближайшее время на улице Мира появятся светофоры для пешеходов, которые будут работать в режиме мигания желтого сигнала. Их установят на пешеходном переходе около храма в честь Сретения Господня. Кроме того, дорожники уже нанесли разметку на переход. Также запланированы осевая разметка, устройство двух «лежачих полицейских» и искусственных неровностей, чтобы автомобилисты не слишком разгонялись на новой дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU