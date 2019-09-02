2019-09-02T19:03:31+03:00
Общество

В Самаре на улице Мира уложат «полицейских» и поставят светофоры для пешеходов

Новое оборудование появится на пешеходном переходе возле храма в честь Сретения Господня
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре завершается карточный ремонт дорог. В частности, дорожники привели в порядок проезжую часть улицы Мира в микрорайоне Крутые Ключи. Дорогу обновили на участке от бульвара Финютина до железнодорожного переезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- На дороге был уложен новый слой высокопрочной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Уже отобраны образцы, которые были направлены в лабораторию. Все пробы соответствуют требованиям. Также на участке были подняты на необходимую высотную отметку 26 дождеприемных колодцев, - рассказал заместитель директора по контролю за объектами благоустройства и ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.

В ближайшее время на улице Мира появятся светофоры для пешеходов, которые будут работать в режиме мигания желтого сигнала. Их установят на пешеходном переходе около храма в честь Сретения Господня. Кроме того, дорожники уже нанесли разметку на переход. Также запланированы осевая разметка, устройство двух «лежачих полицейских» и искусственных неровностей, чтобы автомобилисты не слишком разгонялись на новой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» подписали защитника «Бенфики» на три года
Медики не смогли спасти жизнь мальчика, на которого упала ветка дерева в Богатовском районе
Современное оборудование, 6 спортзалов, 210 учителей: в поселке Придорожный открылся 2-ой корпус образовательного центра «Южный Город»
Верховный суд РФ признал незаконным увольнение 6 самарских полицейских, пожаловавшихся на начальника-коррупционера
В ресторан в Самаре, где суши отравились 63 человека, поставляли под видом свинины курицу
В Самаре завели уголовное дело после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица
«Комсомолка» приглашает самарцев вместе отметить День города на набережной
ДК на проспекте Кирова в Самаре закрыли до 2021 года
СК возбудил уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика от падения плиты с ДК в Самаре
Самарцам объяснили, почему огородили обновленный бульвар Металлургов
«АКОМ» принял участие в «MIMS Automechanika-2019»
Стала известна судьба таинственно пропавшей в Сызрани 13-летней Кати Хохловой
В Самаре планируют изменить себестоимость перевозки пассажиров в метро
Одевайтесь теплее: в Самарскую область вновь нагрянут заморозки
Долг по налогам не дал жителю Самарской области отдохнуть на заграничном курорте