2019-09-02T20:06:11+03:00
Общество

Счетная палата нашла нарушения при подготовке и проведении ЧМ-2018 в Самаре

Вопросы у аудиторов вызвали экран в фан-зоне, нереализованный проект за 10 млн рублей и "облачный" модерн
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проверяющие выяснили, что Дирекция по проведению ЧМ в Самаре неэффективно расходовала бюджетные миллионыПроверяющие выяснили, что Дирекция по проведению ЧМ в Самаре неэффективно расходовала бюджетные миллионыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Счетная палата Самарской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению ЧМ-2018" за минувшие два года. К сожалению, без нарушений не обошлось.

- Дирекция предоставила в министерство спорта Самарской области отчеты об использовании субсидий за май, июнь и июль 2018 года на общую сумму 234,7 млн рублей, однако документов, подтверждающих фактическое исполнение услуг, направлено не было. Министерство подтвердило данные факты, но требования о возврате субсидий на 286,3 млн рублей в адрес Дирекции не направило, - говорится в отчете Счетной палаты.

Также проверяющие выяснили, что организация неэффективно использовала бюджетные 10,3 млн рублей. Эти деньги были направлены на разработку проекта, который в дальнейшем не использовался. Кроме того, Дирекция неэффективно использовала еще 2,8 млн рублей, которые пошли на оплату не вовремя выполненных работ по оформлению 2-х монументальных фресок. Сотрудники Счетной палаты также выяснили, что выбранный Дирекцией поставщик светодиодного экрана, который был использован на фестивале болельщиков, привлекал субподрядчиков без уведомления организации. Так, "левая" компания протестировала экран в Китае за 1,3 млн рублей. В дальнейшем этот экран не был одобрен ФИФА.

Помимо этого, ревизоры нашли нарушения и при реализации проекта "Модерн в облаках". Здесь было выявлено завышение стоимости услуг по производству и обслуживанию аэростатов на сумму 3,4 млн рублей. Кроме того, на момент проверки представители Дирекции не смогли дать информацию о местонахождении имущества на 7,5 млн рублей, что грозит нанесением ущерба областному бюджету. Счетная палата направила результаты проверки губернатору региона и в Самарскую губернскую думу. Также она направила представление об устранении выявленных нарушений в адрес Дирекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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