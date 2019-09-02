СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-02T20:48:46+03:00

По сравнению с началом года собираемость платежей за вывоз мусора снизилась на 16,5% Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Изменить размер текста: A A

Жители Самарской области стали неохотно платить за вывоз мусора. По сравнению с началом года собираемость взносов за оказание этой услуги снизилась на 16,5%. Об этом на заседании в Самарской губернской думе рассказал директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

- Суммарный сбор с жителей и юрлиц за вывоз ТКО в январе 2019 года составил 81,5%, в феврале – 77%, март и апрель – по 70%, а май-июнь только 65%. В августе началась большая претензионная работа, - отметил представитель регоператора.

По данным компании, в числе лидеров по сбору платежей на данный момент находится Сергиевский район. Собираемость с жителей сейчас там составляет 93,3%, а с юридических лиц – 79,5%. В числе отстающих - Клявлинский район. Там общий показатель собираемости платежей составляет 65-70%.

ИСТОЧНИК KP.RU