2019-09-02T21:38:48+03:00
Происшествия

Стучал по капоту и что-то кричал: в Новокуйбышевске неадекватный мужчина избил на парковке водителя скорой помощи

Медики приехали на вызов к пациенту, но, видимо, чем-то не угодили одному из автомобилистов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель скорой помощи приехал на вызов к пациенту, но в итоге сам оказался в больницеВодитель скорой помощи приехал на вызов к пациенту, но в итоге сам оказался в больницеФото: Архив "КП"
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В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на водителя машины скорой помощи. Все произошло в минувшую субботу, 31 августа, на парковке возле одного из гипермаркетов в Новокуйбышевске. Неизвестный мужчина набросился на водителя скорой, когда тот вместе с медиками прибыл на вызов - одному из горожан стало плохо.

- Врачи начали оказывать помощь мужчине. В это время к скорой подошел неизвестный. Он стал стучать по капоту и кричать что-то невнятное. Я ничего не понял. Потом мужчина выехал со своего парковочного места, вышел из машины, подошел, открыл мою дверь и ударил несколько раз в лицо и по голове, - передает gorodnsk63.ru слова пострадавшего водителя скорой.

По словам мужчины, из-за ударов он на некоторое время растерялся, а когда пришел в себя, то нападавший уже уехал. После этого медики оказали ему необходимую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице. У него диагностировали сотрясение головного мозга. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В ГУ МВД по Самарской области информацию о нападении неизвестного на водителя скорой помощи подтвердили и сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают личность нападавшего и его место нахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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