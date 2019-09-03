Стало известно, когда полностью откроют движение по обновленному проспекту Кирова в Самаре
В компании-подрядчике «СамараТрансСтрой» рассказали, когда автомобилисты смогут свободно проехать по участку проспекта Кирова, который сейчас находится в ремонте. Речь идет об отрезке от улицы Ветлянской до Кировского моста.
- Открыть движение планируем во второй половине сентября. Ждем, когда железнодорожники отремонтируют переезды. Частично до переездов от мостового перехода движение уже открыто, - сообщили представители подрядчика в Твиттере.
Напомним, участок проспекта Кирова от Ветлянской до моста расширят до четырех полос. Это сделают для того, чтобы увеличить пропускную способность Кировского моста и убрать «бутылочное горлышко».
ИСТОЧНИК KP.RU