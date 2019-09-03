2019-09-03T08:10:05+03:00
Общество

Стало известно, когда полностью откроют движение по обновленному проспекту Кирова в Самаре

Дорогу в районе Кировского моста расширяют до четырех полос
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение по ремонтируемому участку уже частично открылиДвижение по ремонтируемому участку уже частично открылиФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В компании-подрядчике «СамараТрансСтрой» рассказали, когда автомобилисты смогут свободно проехать по участку проспекта Кирова, который сейчас находится в ремонте. Речь идет об отрезке от улицы Ветлянской до Кировского моста.

- Открыть движение планируем во второй половине сентября. Ждем, когда железнодорожники отремонтируют переезды. Частично до переездов от мостового перехода движение уже открыто, - сообщили представители подрядчика в Твиттере.

Напомним, участок проспекта Кирова от Ветлянской до моста расширят до четырех полос. Это сделают для того, чтобы увеличить пропускную способность Кировского моста и убрать «бутылочное горлышко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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